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Morador de Jardim usa identidade falsa para escapar de intimação

Jovem de 19 anos disse aos policiais diferente do que consta em sua carteira de identidade

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 15:38

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Um jovem de 19 anos usou identidade falsa para tentar fugir de uma intimação da polícia em Jardim (MS). De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi até a residência onde estaria Hesley Vargas dos Santos, na manhã desta terça-feira (1). Os agentes chegaram a casa no Jardim Recinto Feliz por volta das 9h40.

A equipe foi recebida por uma mulher identificada como Wilenilse, ao ser questionada sobre Hesley, ela disse que ele não estava. Os policiais perceberam que um rapaz de short azul saiu da casa e se dirigia em direção a um matagal. Ao ser perguntada, Wilenilse disse que o jovem se chamava Felipe. 

O rapaz foi abordado pelos policiais e disse que se chamava Cristian Felipe Vargas de Oliveira. Ele demonstrou resistência em mostrar seus documentos para a equipe de polícia. Quando os agentes foram até a casa do jovem, constataram que se tratava de Hesley. Ele foi conduzido para a delegacia e foi registrado o B.O por falsa identidade. 

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