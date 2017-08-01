Rapaz de 19 anos é preso por direção perigosa no Jardim Aeroporto 2

Um rapaz de 19 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (31), no Jardim Aeroporto 2, em Aquidauana. O jovem estava de moto, com as placas dobradas – dificultando a fiscalização. O condutor saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, depois que percebeu a presença da equipe Rotai, que realizava o patrulhamento na região.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, durante a fuga, o rapaz de moto colocou em risco a vida de crianças e outros pedestres que estavam no local. O jovem entrou no quintal de uma casa, abandou a moto e pulou o muro. Ele foi seguido pelos policiais e acabou detido.

Na residência, um jovem de 21 anos também foi detido por desacato. “Você está louco, esta prendendo o cara errado, não sabe o que faz, você está louco”, disse ele, depois de ter sido revistado pelos agentes. Mais tarde, a dona da moto se apresentou na delegacia. A mulher de 42 anos consta no boletim de ocorrência porque entregou a motocicleta a uma pessoa não habilitada.