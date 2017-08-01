Terreno baldio em Anastácio é incendiado duas vezes em duas horas

O Corpo de Bombeiros teve de trabalhar dobrado no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira (31). Um terreno baldio ao lado da Loja Maçônica de Anastácio foi incendiado por volta das 17h e depois por volta das 19h30.

Na segunda ocorrência, o fogo no terreno chegou perto de atingir os fios da rede de energia elétrica. A área fica na rua Manoel Dionísio, paralela à BR-262, próximo ao trevo - fundos da antiga delegacia da PRF. Dois caminhões-tanque estiveram no local para dar conta das chamas.

As labaredas ficaram cada vez mais alta em virtude de o fogo ter sido colocado em capim colonião, seco pela falta de chuva na região. No local ainda havia um amontoado de madeira.