Terreno baldio em Anastácio é incendiado duas vezes em duas horas

Policial
Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h e 19h30 para pagar as chamas na área que fica ao lado da Loja Maçônica
O Corpo de Bombeiros teve de trabalhar dobrado no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira (31). Um terreno baldio ao lado da Loja Maçônica de Anastácio foi incendiado por volta das 17h e depois por volta das 19h30.
Na segunda ocorrência, o fogo no terreno chegou perto de atingir os fios da rede de energia elétrica. A área fica na rua Manoel Dionísio, paralela à BR-262, próximo ao trevo - fundos da antiga delegacia da PRF. Dois caminhões-tanque estiveram no local para dar conta das chamas.
As labaredas ficaram cada vez mais alta em virtude de o fogo ter sido colocado em capim colonião, seco pela falta de chuva na região. No local ainda havia um amontoado de madeira.
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