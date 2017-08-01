Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:54

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Terreno baldio em Anastácio é incendiado duas vezes em duas horas

Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h e 19h30 para pagar as chamas na área que fica ao lado da Loja Maçônica

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 08:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Corpo de Bombeiros teve de trabalhar dobrado no fim da tarde e início da noite desta segunda-feira (31). Um terreno baldio ao lado da Loja Maçônica de Anastácio foi incendiado por volta das 17h e depois por volta das 19h30.

Na segunda ocorrência, o fogo no terreno chegou perto de atingir os fios da rede de energia elétrica. A área fica na rua Manoel Dionísio, paralela à BR-262, próximo ao trevo - fundos da antiga delegacia da PRF. Dois caminhões-tanque estiveram no local para dar conta das chamas. 

As labaredas ficaram cada vez mais alta em virtude de o fogo ter sido colocado em capim colonião, seco pela falta de chuva na região. No local ainda havia um amontoado de madeira. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo