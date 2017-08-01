Tio Biba e esposa de Leo devem depor esta semana

A esposa de Leandro Campos da Costa, de 24 anos, morto com dois tiros, e o tio dele, José Erasmo Campos de Silva, 37 anos, atingido na costela, serão ouvidos pela polícia esta semana. Erasmo, conhecido como tio Biba, saiu do hospital no domingo (30). Ele chegou a ser ouvido pelo delegado Eder Oliveira Moraes quando ainda estava internado, mas tinha muitas dificuldades para falar, em virtude dos ferimentos e procedimentos médicos. A mulher de Leandro, conhecido por todos como Léo, também não foi ouvida antes, em respeito ao luto pela morte do marido. Ela será convocada na condição de testemunha, depois de ter sido atingida com um tiro de raspão na barriga. O atentado que tirou a vida de Léo ocorreu no dia 24 de julho, em frente a Lanchonete e Conveniência Ferreira, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Parentes e amigos do jovem morto e do tio Biba já realizaram dois protestos, pedindo o esclarecimento do caso. A manifestação mais recente foi realizada na manhã de ontem (31), em frente à 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. Erasmo continua sustentando que os disparos teriam sido feitos por um policial militar. Por meio de nota enviada à imprensa, o Comando do 7º Batalhão PM de Aquidauana refuta a declaração feita por tio Biba e esclarece que fez pedido à Corregedoria para que acompanhe o caso.

Um vídeo divulgado por meio de um perfil na rede social Facebook supostamente mostra uma abordagem policial feita ao tio Biba dias antes do atentado na Nova Aquidauana. A abordagem teria sido feita em Anastácio. Além das imagens, a gravação capta o áudio da pessoa que está com a câmera. Em um trecho, é possível ouvir: “se ele fez alguma coisa, leva para delegacia... não precisa bater”. Os parentes dos envolvidos dizem acreditar que a gravação sustenta a afirmação de Erasmo.

Em contato com o assessor de comunicação do 7º Batalhão PM, a equipe de reportagem de O Pantaneiro foi informada de que o vídeo precisa ser alvo de um procedimento oficial para que a Polícia Militar seja acionada a respeito, neste processo, as imagens teriam de passar por perícia para comprovar a veracidade da gravação. Até às 17h30 desta segunda-feira (31), nenhuma notificação oficial havia sido feita ao Comando.

De acordo com as informações repassadas pelos manifestantes que estiveram na manhã de ontem em frente a 1ª DP, Erasmo levaria as imagens para a Promotoria em Anastácio, onde elas teriam sido gravadas, na terça-feira (25). O atentado foi registrado um dia antes.