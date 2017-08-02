Casa da vila Eliane é arrombada enquanto proprietária estava viajando

Os arrombamentos de casas em Aquidauana estão cada vez mais frequentes e em um dos casos mais recentes, o ladrão aproveitou que a casa ficou vazia por quase uma semana para invadir o local. De acordo com o boletim ocorrência, a proprietária viajou para Campo Grande no dia 26 de julho.

A jovem de 20 anos só voltou para casa que fica na vila Eliane nesta terça-feira (1º), por volta das 9h. Segundo o relato da vítima, o guarda-roupa foi danificando e entre as peças furtadas estão anéis, correntes, tornozeleira e algumas peças de roupas femininas, incluindo camisetas de tamanho “P”.