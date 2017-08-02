Casa da vila Eliane é arrombada enquanto proprietária estava viajando

Policial
Entre as peças furtadas estão anéis, correntes, tornozeleira e algumas peças de roupas
Os arrombamentos de casas em Aquidauana estão cada vez mais frequentes e em um dos casos mais recentes, o ladrão aproveitou que a casa ficou vazia por quase uma semana para invadir o local. De acordo com o boletim ocorrência, a proprietária viajou para Campo Grande no dia 26 de julho.
A jovem de 20 anos só voltou para casa que fica na vila Eliane nesta terça-feira (1º), por volta das 9h. Segundo o relato da vítima, o guarda-roupa foi danificando e entre as peças furtadas estão anéis, correntes, tornozeleira e algumas peças de roupas femininas, incluindo camisetas de tamanho “P”.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS