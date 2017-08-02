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Homem é encontrado assassinado a tiros na rodovia MS-178, em Bonito

Vítima tinha marcas de disparos nas costas e 16 capsulas calibre .9 mm foram encontradas próximo ao corpo

Flavio Brito

Publicado em 02/08/2017 às 09:03

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Um homem identificado como Cleto Crescencio Avalos Almada, de 32 anos, foi encontrado morto, na manhã de ontem (1º), às margens da rodovia MS-178, próximo à entrada do passeio do Rio do Peixe, em Bonito (MS). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída de bruços ao lado da via, com marcas de tiros nas costas. Pelo menos 16 capsulas deflagradas de calibre .9 mm foram encontradas próximo ao corpo. 

A polícia foi avisada por meio da Central “190” e, quando a guarnição chegou, duas testemunhas já estavam no local. Uma delas disse que passou pelo local às 10h45 e não viu o corpo, quando retornou, por volta das 16h, reconheceu o funcionário de uma fazenda da região que estava parado no local. A segunda testemunha relatou ter visto o corpo de Cleto por volta das 11h30 desta terça-feira.
 
A testemunha que passou mais cedo pelo local do crime contou ainda que viu um homem com boné de cor escura e aba amarela, dentro de uma caminhonete Hilux de cor preta. A área foi isolada para o trabalho da perícia. De acordo com informações de testemunhas, a vítima morava em Bonito a seis meses, depois de ter vindo do Paraguai. Ele havia comprado um bar no município. 

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