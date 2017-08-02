Homem é encontrado assassinado a tiros na rodovia MS-178, em Bonito

Policial
Vítima tinha marcas de disparos nas costas e 16 capsulas calibre .9 mm foram encontradas próximo ao corpo
Um homem identificado como Cleto Crescencio Avalos Almada, de 32 anos, foi encontrado morto, na manhã de ontem (1º), às margens da rodovia MS-178, próximo à entrada do passeio do Rio do Peixe, em Bonito (MS). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída de bruços ao lado da via, com marcas de tiros nas costas. Pelo menos 16 capsulas deflagradas de calibre .9 mm foram encontradas próximo ao corpo.
A polícia foi avisada por meio da Central “190” e, quando a guarnição chegou, duas testemunhas já estavam no local. Uma delas disse que passou pelo local às 10h45 e não viu o corpo, quando retornou, por volta das 16h, reconheceu o funcionário de uma fazenda da região que estava parado no local. A segunda testemunha relatou ter visto o corpo de Cleto por volta das 11h30 desta terça-feira.
A testemunha que passou mais cedo pelo local do crime contou ainda que viu um homem com boné de cor escura e aba amarela, dentro de uma caminhonete Hilux de cor preta. A área foi isolada para o trabalho da perícia. De acordo com informações de testemunhas, a vítima morava em Bonito a seis meses, depois de ter vindo do Paraguai. Ele havia comprado um bar no município.
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