Ladrão descobre esconderijo de chave e furta casa em Bodoquena

Policial
Proprietário do imóvel contou aos policiais que chave era deixada na janela do banheiro
Invasor descobre local em que família usava para esconder a chave de casa e aproveita para furtar objetos. O caso foi registrado em Bodoquena (MS), na manhã desta terça-feira (1º). De acordo com o boletim de ocorrência, o dono da casa, de 37 anos, contou aos policiais que a chave era deixada na janela do banheiro.
O homem garantiu aos policiais que apenas os familiares sabiam do local – sua esposa e seu filho. Segundo o autor da denúncia, a casa foi revirada e entre os objetos furtados estão uma televisão no valor de R$ 1.500 e um aparelho de DVD que custou R$ 250.
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