Moto furtada em Aquidauana é abandonada na rua em bairro da Capital

Policial
Honda Biz foi levada no sábado (29) do estacionamento da loja Chaves e Carimbos
Moto furtada de funcionário de loja em Aquidauana é encontrada em bairro de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a Honda Biz foi abandonada em via pública, no Aero Rancho, bairro da região sul da Capital. O veículo foi deixado no estacionamento da loja Chaves e Carimbos no sábado (29).
O funcionário que utiliza a moto contou a equipe de reportagem de O Pantaneiro que a chave e o documento da moto sempre ficam guardados dentro do banco. Ao final do expediente, o portão do estacionamento é trancado. O local só foi reaberto na segunda-feira (31), por volta das 8h.
Como não havia sinais de arrombamento no portão do estacionamento, o funcionário disse acreditar que a moto tenha sido levada ainda durante o horário de funcionamento da loja. O registro de que a Honda Biz foi encontrada foi feito pelo 2º sargento PM Neuton Castilho. Ele esteve na manhã desta quarta-feira (2) na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário Piratininga, na Capital, para informar que a moto foi encontrada.
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