PRF apreende 186 kg de maconha na rodovia BR-262 em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 186 kg de maconha, e prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (01), em Água Clara (MS).

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Volkswagen Fox com placas de Paracatu (MG), no km 141 da BR-262, que foi desobedecida pelo condutor. O motorista fugiu da barreira policial.

Alguns quilômetros à frente, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé, mas acabou preso. No interior do automóvel, foram encontrados 196 tabletes de maconha que totalizaram 186 kg da droga.

O condutor declarou ter pego o veículo com a droga em Dourados (MS) e o levaria até a cidade de Paranaíba (MS), onde receberia pelo tráfico. O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.