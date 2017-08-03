Cães farejadores encontram cocaína em encomenda dos Correios

Tráfico postal
Ações são desenvolvidas pela PRF e Correios para impedir crimes como o tráfico de drogas
Ontem (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 gramas de cocaína, após Correios suspeitar de encomenda. A apreensão foi no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa, em Campo Grande.
Grupo de Operações com Cães, em conjunto a Coordenação de Segurança Empresarial, fez a detecção do ilícito. Uma pessoa não identificada deixou a encomenda sobre o balcão da empresa, no interior do Estado (local não foi informado).
Uma caixa de celular continha um invólucro com a cocaína. Ainda não há informações sobre a pessoa que tentou enviar a droga, nem qual seria o destino. A cocaína foi entregue na Polícia Federal da Capital, que investigará o caso. Em outras ações de apoio ao Correios, a PRF já interceptou drogas que seriam entregues até na Espanha e no Canadá.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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