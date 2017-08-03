Cães farejadores encontram cocaína em encomenda dos Correios

Ontem (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 gramas de cocaína, após Correios suspeitar de encomenda. A apreensão foi no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa, em Campo Grande.



Grupo de Operações com Cães, em conjunto a Coordenação de Segurança Empresarial, fez a detecção do ilícito. Uma pessoa não identificada deixou a encomenda sobre o balcão da empresa, no interior do Estado (local não foi informado).



Uma caixa de celular continha um invólucro com a cocaína. Ainda não há informações sobre a pessoa que tentou enviar a droga, nem qual seria o destino. A cocaína foi entregue na Polícia Federal da Capital, que investigará o caso. Em outras ações de apoio ao Correios, a PRF já interceptou drogas que seriam entregues até na Espanha e no Canadá.