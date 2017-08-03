Idoso de 71 anos é preso por usar documento falso para licenciar veículo

Policial
Certificado de registro foi apresentado na unidade do Detran de Anastácio
Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (2), em Anastácio, por uso de documento falso. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi até a unidade do Detran no município para fazer o licenciamento de um veículo Volkswagen Gol, ano 2010/2011, cor vermelha.
A denúncia de falsificação de documento foi feita pelo gerente do Detran, ele contou aos policiais que percebeu a fraude ao fazer a verificação dos dados do carro e a documentação apresentada pelo idoso. O veículo tem outro proprietário, além disso, o modelo do certificado de registro de veículo apresentado por ele não é mais usado pelo Detran.
O homem de 71 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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