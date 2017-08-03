Idoso de 71 anos é preso por usar documento falso para licenciar veículo

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (2), em Anastácio, por uso de documento falso. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi até a unidade do Detran no município para fazer o licenciamento de um veículo Volkswagen Gol, ano 2010/2011, cor vermelha.

A denúncia de falsificação de documento foi feita pelo gerente do Detran, ele contou aos policiais que percebeu a fraude ao fazer a verificação dos dados do carro e a documentação apresentada pelo idoso. O veículo tem outro proprietário, além disso, o modelo do certificado de registro de veículo apresentado por ele não é mais usado pelo Detran.

O homem de 71 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia.