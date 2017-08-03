Motorista denúncia furto de 70 litros de óleo diesel de caminhão em Anastácio

O motorista de uma empresa de alimentos, de 46 anos, registrou boletim de ocorrência na tarde desta quarta-feira (2), por furto de combustível, em Anastácio. De acordo com o relato da vítima, ele estava no município para fazer entregas. O caminhão Volkswagen 23210, com placas de Nova Alvorada do Sul, foi deixado no pátio do Auto Posto Anastácio. O funcionário da empresa de alimentos estima que tenha perdido até 70 litros de óleo diesel.

Segundo o autor da denúncia, ele estacionou o caminhão para ir até um mercado e, quando voltou, percebeu que a tampo do tanque de combustível estava fora do lugar. O motorista ligou o caminhão e percebeu a diferença na marcação da quantidade de óleo. Conforme o registro policial, estava diferente da que ele havia deixado antes de sair.

O rapaz disse aos policiais que chegou a conversar com os funcionários do posto, mas ninguém viu nada.