Estelionatários faturam R$ 110 mil em falsa transação de venda de uma S-10

Policial
Morador de Aquidauana depositou o valor em duas contas correntes achando estar comprando carro direto da fábrica
Estelionatários fizeram mais uma vítima em Aquidauana, depois da série de golpes do falso sequestro registrada no município. Desta vez, um morador foi lesado em R$ 110 mil, em uma venda de carro. A falsa transação envolvia um veículo zero quilômetro, S10, diesel, 4x4. A caminhonete foi anunciada pela internet e os detalhes foram acertados pelo telefone. O vendedor se dizia funcionário da GM do Brasil, montadora responsável pelo modelo.
De acordo com o boletim de ocorrência, Jorge Luiz Gomes da Silva ofereceu o veículo com desconto por ser funcionário da empresa. A vítima foi aconselhada a ligar para uma terceira pessoa, apresentada como Patrícia, que seria diretora financeira da montadora. O comprador chegou a trocar e-mails com a farsante para receber e reenviar documentos assinados por ele. Até a falsa nota fiscal da caminhonete foi envida à vítima.
O morador de Aquidauana realizou a transferência do valor de R$ 110.000,00 para duas contas bancárias informadas por Jorge, tendo transferido a importância de R$ 60.000,00 para a conta bancária em nome de Willian Santos de Araújo, CPF nª 347.507.308-07, agência nª 7463, conta 13464-8 do Banco Itaú, e mais R$ 50.000,00 em conta bancária de titularidade de Karina Vitorino da Silva, agência n° 6225, conta n° 18088-4, do Banco Itaú.
Após a realização dos depósitos, Patrícia, enviou por e-mail a nota fiscal do veículo supostamente adquirido pela vítima. O homem foi pessoalmente à cidade de São Caetano do Sul-SP para buscar o veículo e, quando chegou lá, descobriu ter sido vítima de um golpe.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS