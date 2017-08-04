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Estelionatários faturam R$ 110 mil em falsa transação de venda de uma S-10

Morador de Aquidauana depositou o valor em duas contas correntes achando estar comprando carro direto da fábrica

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 08:27

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Estelionatários fizeram mais uma vítima em Aquidauana, depois da série de golpes do falso sequestro registrada no município. Desta vez, um morador foi lesado em R$ 110 mil, em uma venda de carro. A falsa transação envolvia um veículo zero quilômetro, S10, diesel, 4x4. A caminhonete foi anunciada pela internet e os detalhes foram acertados pelo telefone. O vendedor se dizia funcionário da GM do Brasil, montadora responsável pelo modelo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jorge Luiz Gomes da Silva ofereceu o veículo com desconto por ser funcionário da empresa. A vítima foi aconselhada a ligar para uma terceira pessoa, apresentada como Patrícia, que seria diretora financeira da montadora. O comprador chegou a trocar e-mails com a farsante para receber e reenviar documentos assinados por ele. Até a falsa nota fiscal da caminhonete foi envida à vítima. 

O morador de Aquidauana realizou a transferência do valor de R$ 110.000,00 para duas contas bancárias informadas por Jorge, tendo transferido a importância de R$ 60.000,00 para a conta bancária em nome de Willian Santos de Araújo, CPF nª 347.507.308-07, agência nª 7463, conta 13464-8 do Banco Itaú, e mais R$ 50.000,00 em conta bancária de titularidade de Karina Vitorino da Silva, agência n° 6225, conta n° 18088-4, do Banco Itaú.

Após a realização dos depósitos, Patrícia, enviou por e-mail a nota fiscal do veículo supostamente adquirido pela vítima. O homem foi pessoalmente à cidade de São Caetano do Sul-SP para buscar o veículo e, quando chegou lá, descobriu ter sido vítima de um golpe. 

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