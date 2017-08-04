Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:56

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PRF de MS recupera veículos roubados em Aracaju e Curitiba

Nos dois casos, bandidos usaram placas falsas do Estado de São Paulo

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 13:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Mato Grosso do Sul dois veículos com registro de roubo/furto em Aracaju (SE) e Curitiba (MS). No primeiro flagrante, na tarde de quinta-feira (3), no km 68 da BR-463, foi dada a ordem de parada ao automóvel Toyota Hilux com placas aparentes de Tanabi (SP). O motorista não obedeceu e fugiu. Alguns quilômetros à frente, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé. 

Os policiais constataram que se tratava do veículo Toyota Hilux com placas de Aracaju, que tinha registro de roubo/furto no dia 5 de julho, na capital sergipana.

O carro foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil  Ponta Porã (MS).
Já o km 38 da BR-163, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Volkswagen Spacecross com placas aparentes do Guarujá (SP). O condutor não acatou a ordem e fugiu. Alguns quilômetros à frente, os policiais encontraram o carro abandonado as margens da rodovia. 

Foi constatado que as placas originais do automóvel eram de Curitiba, com registro de roubo/furto no dia 20 de abril deste ano. O veículo, foi encaminhado para a Polícia Civil de Eldorado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo