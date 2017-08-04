PRF de MS recupera veículos roubados em Aracaju e Curitiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Mato Grosso do Sul dois veículos com registro de roubo/furto em Aracaju (SE) e Curitiba (MS). No primeiro flagrante, na tarde de quinta-feira (3), no km 68 da BR-463, foi dada a ordem de parada ao automóvel Toyota Hilux com placas aparentes de Tanabi (SP). O motorista não obedeceu e fugiu. Alguns quilômetros à frente, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé.

Os policiais constataram que se tratava do veículo Toyota Hilux com placas de Aracaju, que tinha registro de roubo/furto no dia 5 de julho, na capital sergipana.

O carro foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil Ponta Porã (MS).

Já o km 38 da BR-163, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Volkswagen Spacecross com placas aparentes do Guarujá (SP). O condutor não acatou a ordem e fugiu. Alguns quilômetros à frente, os policiais encontraram o carro abandonado as margens da rodovia.

Foi constatado que as placas originais do automóvel eram de Curitiba, com registro de roubo/furto no dia 20 de abril deste ano. O veículo, foi encaminhado para a Polícia Civil de Eldorado.