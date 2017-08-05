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Mulher é ameaçada com facão de 50 cm e perde R$ 100 em roubo

Vítima foi abordada na rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto

Flavio Brito

Publicado em 05/08/2017 às 08:19

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Dois homens foram presos por roubo na tarde desta sexta-feira (4) no bairro Alto, em Aquidauana. Uma mulher de 27 anos foi ameaçada com um facão na rua Estevão Alves Corrêa, por volta das 15h, por um trio de ladrões. Um deles conseguiu escapar da polícia. A vítima perdeu R$ 100 no assalto.

Testemunhas disseram à vítima que um dos ladrões é conhecido na região como “Paraguaio”. Depois de receber as informações, dois dos suspeitos foram encontrados na rua Roque Floriano das Neves. Do valor roubado da moradora, R$ 35 ainda estavam com os ladrões e parte foi gasto no comércio local.
 
Além do facão de 50 cm usado para ameaçar a vítima, os policiais encontraram mais uma faca de cabo branco listrado.  O roubo ocorreu próximo a Casa da Moto. 

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