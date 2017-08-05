Polícia investiga incêndio em carro do diretor de presídio em Corumbá, MS

Em Corumbá (MS), a Polícia Civil investiga o incêndio em um carro do diretor do presídio de regime semiaberto da cidade. A suspeita é que o fogo tenha sido intencional.

O carro, que ficou destruído pelas chamas, estava estacionado em frente à casa onde o diretor mora com a família. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo. Ao lado do veículo foram encontrados um galão vazio com restos de gasolina e uma caixa de fósforo.



O diretor do presídio do regime semiaberto de Corumbá, Domingos Sávio de Arruda, registrou o boletim de ocorrência de incêndio a veículo na tarde desta sexta-feira (4) na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Arruda disse que o incidente pode ser uma represália a medidas que tomou desde que assumiu o semiaberto em janeiro, após afastamento do antecessor por denúncia de esquema de corrupção dentro do sistema prisional. As revistas estão mais minuciosas, apreensões de celulares mais frequentes e as fugas também foram dificultadas. Atualmente, o estabelecimento penal conta com 180 detentos.



Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o incêndio não foi um atentado porque o diretor não estava perto do veículo. Já o sindicato dos agentes penitenciários afirma que o ocorrido é uma forma de intimidação e pede providências ao estado. A polícia vai apurar o caso.