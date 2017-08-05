PRF apreende jovem de 15 anos transportando droga em mala de viagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta sexta-feira (4) uma adolescente de 15 anos transportando maconha.

A jovem estava com uma bagagem, em um posto de gasolina às margens da BR-163, em Dourados (MS), o que chamou a atenção dos policiais que a abordaram.

No interior da mala foram encontrados os tabletes de maconha totalizando 18,3kg da droga.

Segundo a jovem, a droga foi pega em Dourados e seria entregue na cidade de Sorriso (MT).

A droga foi encaminhada à Polícia Civil local e a menor ao Conselho Tutelar.