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PRF prende dois homens e apreende dois veículos por tráfico

Carregamento de maconha foi interceptado próximo à Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 05/08/2017 às 11:01

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Na tarde de ontem (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens realizando o transporte da maconha em dois veículos. Um dos homens foi flagrado realizando serviço de “batedor”, já o motorista que realizava o transporte da maconha tentou fugir, mas foi preso.

Policiais Rodoviários Federais abordaram um veículo Fiat/Siena, com placa de Campo Grande/MS, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, na BR-163. O motorista, de 33 anos, foi flagrado repassando informação sobre a fiscalização.

Um VW/Gol, com placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 26 anos, tentou fugir, mas foi alcançado e o condutor preso. No porta-malas do Gol havia diversos tabletes de maconha, que pesaram 50 kg (cinquenta quilos).

Segundo um dos presos, a droga estava sendo transportada da fronteira com o Paraguai para a capital sul-mato-grossense, e confirmou que ambos realizavam o tráfico.

Os dois presos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados para a DENAR – Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, na Capital.

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