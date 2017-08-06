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Corpo de trabalhador é encontrado carbonizado à margem de rodovia

O corpo foi encontrado em uma área incendiada, coberto de cinzas e por cima sua bicicleta, seu único meio de transporte

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2017 às 10:22

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O corpo do operador de máquinas Valmir Xavier de Melo, 39 anos, foi encontrado carbonizado na tarde deste sábado (5), à margem de uma rodovia do município de Rochedo – a 84 quilômetros de Campo Grande. O trabalhador estava desaparecido dessa noite de sexta-feira.

O corpo foi encontrado em uma área incendiada, coberto de cinzas e por cima sua bicicleta, seu único meio de transporte. Até o momento, a polícia ainda não sabe o que motivou o crime, mas trabalha com duas versões. Uma delas é de que ela tenha caído no incêndio, no trajeto de volta para casa, e a outra é assassinato. Neste caso, a hipótese é de que tenham ateado fogo no local, depois de matar Valmir, para tentar apagar vestígios do crime.

O delegado Paulo Roberto Diniz disse que será um trabalho difícil de investigação difícil, tendo em vista que o corpo ficou bastante carbonizado.

O irmão da vítima, Ademir Xavier de Melo, 42 anos, fez o reconhecimento do corpo. Ele mora em Campo Grande e contou que estava na cidade porque hoje ele, e o restante da família, iria comemorar os 63 anos de sua mãe. 


Ademir informou que o irmão era solteiro e que o irmão consumia bebida alcoólica, mas soube informar se ele tinha inimizades pela cidade.

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