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Violência doméstica

Gestante espancada pelo marido é internada

Mulher de 20 anos está grávida de quatro meses e foi atacada com socos e chutes, apresentando grave quadro de febre

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2017 às 07:12

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Mulher de 20 anos foi internda emCampo Grande depois de ser espancada pelo marido, dois anos mais jovem, na cidade de Miranda. A vítima está gestante de quatro meses e, no sábado, foi encaminhada para o hospital da cidade apresentando quadro de febre, mas devido à gravidade da situação, foi transferida sob vaga zero para a Capital.


Conforme apurado, a Polícia Militar foi informada sobre o caso depois que a jovem deu entrada na unidade de saúde de Miranda. Percebendo que se tratava de alvo de violência doméstica, assistentes sociais acionaram a polícia que compareceu ao local para apurar os fatos.


A mãe disse que a filha havia sido espancada com socos e chutes pelo marido há quatro dias e que o estado de saúde havia pioradao desde então. Além disso, relatou que os ataques por parte do homem eram frequentes. Os PMs fizeram buscas pelos locais onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi encontrado.

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