Gestante espancada pelo marido é internada

Violência doméstica
Mulher de 20 anos está grávida de quatro meses e foi atacada com socos e chutes, apresentando grave quadro de febre
Mulher de 20 anos foi internda emCampo Grande depois de ser espancada pelo marido, dois anos mais jovem, na cidade de Miranda. A vítima está gestante de quatro meses e, no sábado, foi encaminhada para o hospital da cidade apresentando quadro de febre, mas devido à gravidade da situação, foi transferida sob vaga zero para a Capital.
Conforme apurado, a Polícia Militar foi informada sobre o caso depois que a jovem deu entrada na unidade de saúde de Miranda. Percebendo que se tratava de alvo de violência doméstica, assistentes sociais acionaram a polícia que compareceu ao local para apurar os fatos.
A mãe disse que a filha havia sido espancada com socos e chutes pelo marido há quatro dias e que o estado de saúde havia pioradao desde então. Além disso, relatou que os ataques por parte do homem eram frequentes. Os PMs fizeram buscas pelos locais onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi encontrado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS