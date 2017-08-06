Homem é preso com arma de fogo, capuz e capacete na BR-163

Supeito de crime
Durante Operação Égide-Fronteiras, revólver foi encontrado municiado e oculto em forro do veículo
Na noite de sexta-feira (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo, municiada, capuz e capacete que poderiam ser utilizados em crimes, durante fiscalização da Operação Égide-Fronteiras, na BR-163, no Mato Grosso do Sul.
Policiais realizavam fiscalizações ostensivas na rodovia BR-163, próximo ao km 530, em Jaraguari, e pararam um Fiat Strada com quatro ocupantes. Enquanto os PRFS realizavam as consultas, um dos ocupantes fugiu à pé, sem causa aparente. Aos policiais, a esposa do fugitivo informou que o marido é evadido do sistema prisional.
Foram realizadas buscas no interior do veículo e encontrados ocultos um revólver, calibre 38, municiado, além de uma “balaclava” e um capacete. O motorista, um homem de 29 anos, foi preso pelo porte da arma de fogo e juntamente com os objetos encaminhados para a Polícia Civil local.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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