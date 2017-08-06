Homem é preso com arma de fogo, capuz e capacete na BR-163

Na noite de sexta-feira (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo, municiada, capuz e capacete que poderiam ser utilizados em crimes, durante fiscalização da Operação Égide-Fronteiras, na BR-163, no Mato Grosso do Sul.

Policiais realizavam fiscalizações ostensivas na rodovia BR-163, próximo ao km 530, em Jaraguari, e pararam um Fiat Strada com quatro ocupantes. Enquanto os PRFS realizavam as consultas, um dos ocupantes fugiu à pé, sem causa aparente. Aos policiais, a esposa do fugitivo informou que o marido é evadido do sistema prisional.



Foram realizadas buscas no interior do veículo e encontrados ocultos um revólver, calibre 38, municiado, além de uma “balaclava” e um capacete. O motorista, um homem de 29 anos, foi preso pelo porte da arma de fogo e juntamente com os objetos encaminhados para a Polícia Civil local.