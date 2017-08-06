Homem invade casa de ex para quebrar objetos e a ataca com cadeirada

Inconformado com o fim da separação, ocorrida há cerca de um mês, um rapaz de 23 anos invadiu a residência da ex-mulher, na noite de ontem, em Anastácio. O autor quebrou o aparelho de som da vítima que, ao reagir, foi atingida por uma cadeirada nas costas.



Segundo a mulher, o casal ficou junto por seis anos e tem dois filhos, um de dois e outro de quatro anos. Entretanto, desde a separação o homem vem agido de forma violenta. Depois de atacá-la com a cadeira, ele fugiu do local e não foi mais encontrado.



A vítima alega que todos os vizinhos presenciaram as agressões e que algo pior só não aconteceu porque ele se sentiu acuado, com medo de ser espancado por moradores e preso. Diante dos riscos que a mulher corre, ela representou criminalmente e solicitou medidas protetivas.