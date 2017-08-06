Homem invade casa de ex para quebrar objetos e a ataca com cadeirada

Anastácio
Temendo pela sua vida, vítima solicitou medidas protetivas
Inconformado com o fim da separação, ocorrida há cerca de um mês, um rapaz de 23 anos invadiu a residência da ex-mulher, na noite de ontem, em Anastácio. O autor quebrou o aparelho de som da vítima que, ao reagir, foi atingida por uma cadeirada nas costas.
Segundo a mulher, o casal ficou junto por seis anos e tem dois filhos, um de dois e outro de quatro anos. Entretanto, desde a separação o homem vem agido de forma violenta. Depois de atacá-la com a cadeira, ele fugiu do local e não foi mais encontrado.
A vítima alega que todos os vizinhos presenciaram as agressões e que algo pior só não aconteceu porque ele se sentiu acuado, com medo de ser espancado por moradores e preso. Diante dos riscos que a mulher corre, ela representou criminalmente e solicitou medidas protetivas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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