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Crime Ambiental

Paranaenses autuados por pesca ilegal com barco, motor e petrechos

Os infratores, de 18, 28, 32 e 42 anos, residentes respectivamente em Toledo, Guaíra, Terra Roxa e Cascavel (PR) foram autuados por pescarem embarcados sem licença ambiental

Luiz Guido Junior

Publicado em 06/08/2017 às 15:28

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Durante fiscalização no rio Paraná, policiais militares ambientais de Mundo Novo autuaram ontem (5), quatro pescadores por pesca ilegal. Os infratores, de 18, 28, 32 e 42 anos, residentes respectivamente em Toledo, Guaíra, Terra Roxa e Cascavel (PR) foram autuados por pescarem embarcados sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa e quatro carretilhas com varas. Eles não haviam capturado nenhum pescado ainda.


Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300 contra cada autuado, perfazendo R$ 1.200. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.

 

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