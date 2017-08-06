Paranaenses autuados por pesca ilegal com barco, motor e petrechos

Crime Ambiental
Os infratores, de 18, 28, 32 e 42 anos, residentes respectivamente em Toledo, Guaíra, Terra Roxa e Cascavel (PR) foram autuados por pescarem embarcados sem licença ambiental
Durante fiscalização no rio Paraná, policiais militares ambientais de Mundo Novo autuaram ontem (5), quatro pescadores por pesca ilegal. Os infratores, de 18, 28, 32 e 42 anos, residentes respectivamente em Toledo, Guaíra, Terra Roxa e Cascavel (PR) foram autuados por pescarem embarcados sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa e quatro carretilhas com varas. Eles não haviam capturado nenhum pescado ainda.
Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300 contra cada autuado, perfazendo R$ 1.200. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.
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