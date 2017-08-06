Paranaenses autuados por pesca ilegal com barco, motor e petrechos

Durante fiscalização no rio Paraná, policiais militares ambientais de Mundo Novo autuaram ontem (5), quatro pescadores por pesca ilegal. Os infratores, de 18, 28, 32 e 42 anos, residentes respectivamente em Toledo, Guaíra, Terra Roxa e Cascavel (PR) foram autuados por pescarem embarcados sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa e quatro carretilhas com varas. Eles não haviam capturado nenhum pescado ainda.



Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300 contra cada autuado, perfazendo R$ 1.200. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.