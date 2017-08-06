PRF apreende 1,5 t de maconha em camionete roubada após acidente

Na manhã de ontem (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma camionete Toyota Hilux, carregada com 1,5 tonelada de maconha, após veículo se envolver em acidente em uma estrada vicinal, próximo da BR-262.

Policiais que participam da Operação Égide-Fronteiras realizavam fiscalizações ostensivas na rodovia BR-262. A Central de Informações Operacionais da PRF (CIOP) recebeu denúncia de que a Hilux havia se acidentado próximo da rodovia, provavelmente após o motorista perceber a fiscalização e tentar fuga em uma estrada de chão que dá acesso a uma fazenda.



Equipes da PRF foram ao local e encontraram a camionete abandonada, com 1,5 tonelada de maconha, que ocupavam o interior e a caçamba do veículo. A camionete é produto de roubo/furto, ocorrido em Minas Gerais e estava com placas clonadas de outro veículo, do mesmo estado.



Os policiais fazem buscas na região, para encontrar os envolvidos, mas nenhum foi preso até o momento. A droga e o veículo foram entregues na Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar), em Campo Grande.