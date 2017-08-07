Alarme impede furto de caminhonete e dois acabam presos em Aquidauana

Dois jovens, um de 20 e outro de 21 anos, foram presos pela tentativa de furto de uma caminhonete na madrugada deste domingo (6), em Aquidauana. O alarme da L200, cor branca, disparou e impediu os ladrões de levarem o carro. Quatro rapazes participaram da tentativa de arrombar o veículo. Depois de ouvir o alarme, o dono da caminhonete foi até onde havia estacionado, no bairro Exposição, e flagrou os jovens ainda tentando arrombar a porta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da L200 chegou a lutar com os rapazes. Os dois jovens foram presos depois das diligências feitas pelas equipes Getam, Radiopatrulha e Agência Local de Inteligência – ALI. Os rapazes confessaram a participação na tentativa de furto e indicaram a identidade dos outros dois autores, conhecidos como “Gabriel Saruê” e “Lobó”.