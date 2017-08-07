Homem de 53 anos é preso com CNH e dinheiro falso na fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de domingo (6), por volta das 16h15, um homem de 53 anos de idade por uso de documento falso. Foram apreendidos R$ 1.000,00 em notas falsas.

A prisão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização a um ônibus de passageiro, na rodovia BR-463. Questionado sobre a Carteira Nacional de Habilitação falsa, o homem disse que comprou na cidade de Guarujá (SP).

O homem, a CNH e o dinheiro foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).