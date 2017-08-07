Homem é preso pelo furto de gado em fazenda da Estrada Pequi

Um homem de 29 anos foi preso na tarde deste domingo (6) no Centro de Anastácio pelo crime de abigeato – nome dado ao furto de gado – e por dirigir sem carteira de habilitação. De acordo com o boletim de ocorrência, uma novilha foi furtada de uma propriedade a 20 km do trevo – na Estrada do Pequi. A vítima chamou a polícia, um homem de 70 anos, depois de perceber a ação do ladrão e ouvir um disparo de arma de fogo na fazenda.

Depois de ser localizado pelos policiais, o veículo do suspeito foi parado na rua João Leite Ribeiro, um segundo homem conseguiu sair correndo, com uma sacola na mão, em direção a um matagal. De acordo com a vítima, 90 kg de carne foram deixados no local do fato.