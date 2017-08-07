Jovem de 18 anos fica gravemente ferido em acidente na MS-162

Um jovem de 18 anos de Dois Irmãos do Buriti teve de ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande depois de se envolver uma queda de moto no km 14 da rodovia MS-162, em frente a Fazenda São Marcos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi levado inconsciente e com suspeita de diversas fraturas, de acordo com as informações da Polícia Militar.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (6) e o boletim de ocorrência foi registrado por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, que foi acionada pela Central “198”. Quando os agentes chegaram ao local, o rapaz já havia sido socorrido por uma ambulância do Hospital Cristo Rei, de Dois Irmãos do Buriti. Ele seguia para o Distrito de Quebra Coco quando se acidentou.

O dono da moto, de 22 anos, disse aos policiais que sabia que o jovem não tinha carteira de habilitação e mesmo assim emprestou o veículo. A ocorrência foi registrada como acidente de trabalho, provocado pela própria vítima. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.