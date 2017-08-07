Maior apreensão já feita no país, 320,6 kg de crack saíram de Mato Grosso do Sul

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) apreenderam 320,6 quilos de crack na madrugada deste domingo (6) em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A droga estava escondida em fundos falsos de um caminhão-tanque. Dois traficantes foram presos em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O crack teria sido adquirido em Campo Grande e seria levado até Araucária (PR), também na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, é a maior apreensão de crack realizada este ano pela PRF em todo o território nacional. A segunda maior ocorreu no dia 13 de junho, em Céu Azul (PR), quando policiais rodoviários federais descobriram 51 quilos da droga dentro do painel de um automóvel. A ocorrência deste fim de semana teve início ainda na manhã de sábado (4), por volta das 9h, quando o motorista de um automóvel Audi A3 foi abordado pela PRF, em frente à Unidade Operacional São Luiz do Purunã, na BR-277.

O homem, de 38 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem policial. Ele chegou a dizer que transportava pistolas dentro do veículo. Mas, após várias horas de verificação minuciosa, nenhuma arma foi encontrada. O motorista do carro disse então que outro veículo, uma carreta, faria o mesmo trajeto, supostamente trazendo armas do Paraguai.

A equipe da PRF solicitou apoio da PF. Em ronda pelos postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais ao longo da BR-277, os agentes localizaram, já na noite de sábado, uma carreta suspeita, estacionada em frente a um hotel, na região de Ponta Grossa.

Identificado, o motorista, de 41 anos de idade, disse que recebeu o caminhão e o semirreboque em um posto de combustível na capital sul-mato-grossense, “de um homem de Audi preto”. Por volta de 1h30 deste domingo (6), na Unidade São Luiz do Purunã da PRF, as equipes policiais localizaram os tabletes de crack escondidos nas paredes do semirreboque. Nenhuma arma foi encontrada.

O motorista do caminhão reconheceu o condutor do carro como o homem que o havia contratado para fazer o transporte da carga ilícita. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão. E o de associação para o tráfico, três a 10 anos. Os agentes da PRF e da PF encaminharam a droga e os dois presos para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os veículos utilizados pela dupla permaneceram no posto da PRF, à disposição da Justiça.