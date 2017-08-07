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Operação “Balada Segura” prende jovens com grande quantidade de maconha e haxixe

7º BPM massificou ações policiais na noite de sábado (5) e madrugada de domingo (6)

Flavio Brito

Publicado em 07/08/2017 às 11:00

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O 7º Batalhão de Polícia Militar com Sede em Aquidauana realizou na noite de sábado (5), a Operação “Balada Segura”, com a presença das equipes de serviço que realizaram abordagens, blitz, apreensão de drogas e captura de criminosos, de acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa. Segundo o 7º BPM, as equipes massificaram as atividades policiais nos locais com grande concentração de pessoas. 

Em uma das ocorrências registradas durante a operação “Balada Segura”, autor de uma denúncia de briga generalizada e acabou preso, por volta das 23h de sábado. Havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 33 anos, morador do bairro Nova Aquidauana.

Em Anastácio, no mesmo horário, um grupo de pessoas foi flagrado fumando maconha na praça de eventos Arandú, entre elas um adolescente de 16 anos.  Já na madrugada de domingo (6), três jovens foram flagrados com “uma quantidade considerável quantidade maconha e haxixe”. O carro foi abordado pela equipe Rotai na Santa Terezinha. O cão farejador Urso encontrou a droga em mochila que estava no veículo. Uma jovem de 22 anos e outros dois rapazes, de 23 e 25 anos, foram presos em Aquidauana. 

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