Brasileiro é morto e segurança fica ferido em emboscada na fronteira com o Paraguai

Um brasileiro foi morto no fim de semana em Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Rodrigo Belló, de 35 anos, foi vítima de uma emboscada na noite de domingo (6), próximo a um frigorífico.

Ele estava com um segurança paraguaio em uma caminhonete com placas de Bonito (MS) quando o veículo foi alvo de vários tiros de calibre 9 milímetros.

O brasileiro foi atingido por 15 disparos, segundo a polícia, e o segurança paraguaia por 23 tiros. A promotora de Justiça do Paraguai, Kátia Uemura, pediu imagens das câmeras de segurança do frigorífico para tentar reconhecer os atiradores.

Ainda no fim de semana, um homem foi encontrado morto na manhã de sábado (5) em Ponta Porã, a 326 km de Campo Grande. Ele estava em uma estrada de terra, a 13 km da cidade. A Polícia Civil foi chamada, mas não conseguiu identificar o corpo, já que a vítima não tinha nenhum documento no local.

A vítima estava com os pés e mãos amarrados. A polícia suspeita de acerto de contas como motivação do crime.