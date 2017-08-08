Carreta seguia do MS para Minas com 3 mil pneus contrabandeados



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira, uma carga de três milunidades de pneus contrabandeados. O flagrante aconteceu na BR-163, em Caarapó, uma das principais rotas utilizadas por sacoleiros e pelo crime organizado. O material era transportado em uma carreta com placas de Goiás.



O motorista, de 61 anos, afirmou que os pneus foram adquiridos na cidade de Amambai e seriam revendidos na cidade de Coromandel (MG). Os pneus foram importados e transportados ilegalmente para serem revendidos, alguns na forma como estão e outros após passarem por processo de “maquiagem”, segundo o motorista.