Carreta seguia do MS para Minas com 3 mil pneus contrabandeados

Fronteira
Os pneus foram importados e transportados ilegalmente para serem revendidos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira, uma carga de três milunidades de pneus contrabandeados. O flagrante aconteceu na BR-163, em Caarapó, uma das principais rotas utilizadas por sacoleiros e pelo crime organizado. O material era transportado em uma carreta com placas de Goiás.
O motorista, de 61 anos, afirmou que os pneus foram adquiridos na cidade de Amambai e seriam revendidos na cidade de Coromandel (MG). Os pneus foram importados e transportados ilegalmente para serem revendidos, alguns na forma como estão e outros após passarem por processo de “maquiagem”, segundo o motorista.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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