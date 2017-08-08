Estelionatário que tinha comparsas em Aquidauana morre na cadeia

Sebastião Fay Moraes, 60 anos, que cumpria pena desde 1996 no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Jardim Noroeste (zona leste), foi encontrado morto dentro de sua cela na noite desta segunda-feira (7). Ele foi acusado de estelionato. Em julho do ano passado, O Pantaneiro publicou matéria sobre um dos crimes praticados com a participação de Moraes.

No dia 9 de junho de 2016, um morador de Aquidauana foi vítima do bando de Sebastião Fay Moraes. Uma das comparsas dele atraiu a vítima alegando que queria alugar um de seus imóveis. De acordo com as informações da polícia, quando participou do crime, Moraes estava foragido. Ao ser preso, ele teria informado que sofria de câncer em estágio avançado.

A vítima, sem imaginar que estava sendo atraída para emboscada, concordou e foi ao local combinando. Ao chegar, foi surpreendida pelos criminosos armados e levada para a casa. Lá, foi ameaçada pelo grupo que prometia cortar seus membros caso não abrisse o cofre. Diziam também que arrancariam o dedo da mulher dele, além de agredi-los.

Sem chances de reagir, a vítima entregou tudo o que os bandidos queriam. Eles fugiram no carro do comerciante, um Fiat Pálio Weekend abandonado, e seguiram para a Capital. Por meio do registro telefônico e imagens de câmeras de segurança de comércios da região, a polícia chegou aos autores.

A causa da morte de Moraes será investigada pelo Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região central como óbito a esclarecer. Segundo esse registro, agentes penitenciários encontraram Moraes em estado grave de saúde por volta das 20h30 e acionaram uma ambulância para socorrê-lo até a Unidade de Pronto Atendimento Tiradentes, onde já chegou sem vida. (com informações do Campo Grande News)

*Matéria editada às 14h33 para acréscimo e correção de informação