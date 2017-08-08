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Égide-Fronteiras

PRF apreendeu 1.648 kg de maconha e prendeu 29 pessoas em operação

Ações de combate ao crime em Mato Grosso do Sul foram realizadas no final de semana

Flavio Brito

Publicado em 08/08/2017 às 07:54

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nove veículos, apreendeu 1.648 kg de maconha e prendeu 29 pessoas, durante ações de combate ao crime em Mato Grosso do Sul realizadas no final de semana. O balanço foi divulgado na tarde desta segunda-feira (7). As apreensões acontecem durante Operação Égide-Fronteiras, da PRF em parceria com a SENASP. 

Armas

Durante a Operação Égide-Fronteiras, um revólver foi encontrado municiado que estava escondido no forro do veículo, na noite de sexta-feira (4). Já na noite de sábado (5), em Ponta Porã/MS, um homem de 24 anos foi preso transportando armas e munições em sua mochila de mão dentro de um ônibus. 

Veículos recuperados

A PRF recuperou, no km 371 da BR-267, em Maracaju MS), um veículo que seria levado para o Paraguai. Os policiais deram ordem de parada a um veículo GM/Cruze com placa aparente de Anápolis (GO), que não foi acatada. O motorista abandonou o veículo logo à frente. O passageiro, um homem de 25 anos, foi detido.

Neste domingo (6), a PRF recuperou um veículo, no km 141 da BR-262, na Unidade Operacional da PRF em Água Clara (MS), e abordaram um Fiat/Strada Working, com placas de Uberaba/MG, conduzido por um homem de 19 anos. Foi constatado que a caminhonete possuía ocorrência de roubo no dia anterior, na cidade de Uberaba (MG). Outros três veículos foram recuperados durante a Operação Égide-Fronteiras.

Drogas

Durante as ações 1.648 kg de maconha foram apreendidos pela PRF. A maior apreensão ocorreu no sábado (5), com uma camionete Toyota/Hilux, carregada com 1.500 kg de maconha, após veículo se acidentar em uma estrada vicinal, próximo da BR-262.

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