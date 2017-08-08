Produtor tem 80% do corpo queimado durante incêndio em plantação

Incêndio em plantação de milho deixou o produtor rural Edimilson Vincensi com 80% do corpo queimado. A vítima estava em um trator tentando apagar as chamas, quando acabou perdendo a consciência em razão da inalação de fumaça. Ele foi socorrido por funcionários e transferido de Maracaju, onde os fatos ocorreram, para a Santa Casa de Campo Grande.



Conforme apurado, o trator dele afogou e o homem, no meio da fumaça, acabou ficando inconsciente, sendo atingido pelo fogo. De acordo com familiares, o estado de saúde é considerado grave. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros registram pelo menos três incêndios de grande proporção naquela região desde a manhã. O tempo seco contribui para os focos.