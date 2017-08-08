Produtor tem 80% do corpo queimado durante incêndio em plantação

Perigo
Vítima foi encaminhada em estado grave para Campo Grande
Incêndio em plantação de milho deixou o produtor rural Edimilson Vincensi com 80% do corpo queimado. A vítima estava em um trator tentando apagar as chamas, quando acabou perdendo a consciência em razão da inalação de fumaça. Ele foi socorrido por funcionários e transferido de Maracaju, onde os fatos ocorreram, para a Santa Casa de Campo Grande.
Conforme apurado, o trator dele afogou e o homem, no meio da fumaça, acabou ficando inconsciente, sendo atingido pelo fogo. De acordo com familiares, o estado de saúde é considerado grave. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros registram pelo menos três incêndios de grande proporção naquela região desde a manhã. O tempo seco contribui para os focos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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