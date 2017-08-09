Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:01

Buscar

Últimas notícias
X

Regime fechado

Acusados pela morte de radialista são condenados a 16 e 19 anos de prisão

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/08/2017 às 16:37

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Tribunal do Júri da Comarca de Itaquiraí (MS) realizou, na terça-feira (08/08), o julgamento dos dois acusados de participação do assassinato do radialista Ailton Ferreira de Oliveira, 35 anos, conhecido como “Verdinho”, ocorrido em 05 de agosto de 2015.

O Conselho de Sentença, por maioria/unanimidade de votos declarados, reconheceu a materialidade e a autoria do delito, e condenou os réus Alison Roberto Carvalho Navier e Mauro Queiroz Cáceres ao crime de homicídio qualificado, com pena de 19 anos e três meses e 16 anos e seis meses, respectivamente, em regime fechado. O terceiro envolvido no crime, Paulo Sérgio Vieira, foi julgado em fevereiro deste ano e pegou a pena de 19 anos e três meses de reclusão.

A condenação dos réus foi mediante um trabalho em conjunto entre os Promotores de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães e Paulo da Graça Riquelme de Macedo Júnior. De acordo com a denúncia, oferecida pelo Promotor Paulo da Graça Riquelme de Macedo Júnior, no dia 05 de agosto de 2015, por volta das 21h40 min, os denunciados Alison Roberto Carvalho Navier e Mauro Queiroz Cáceres, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 15 mil, participaram do crime de homicídio praticado por Paulo Sérgio Vieira, contra a vítima Ailton Ferreira de Oliveira. A investigação concluiu que Paulo foi o autor dos cinco tiros que provocaram a morte do radialista.

Ainda de acordo com a denúncia, Alison Roberto Carvalho Navier agiu como intermediário e contratante do crime em relação aos acusados Mauro e Paulo Sérgio, uma vez que foi contratado por uma pessoa não identificada, para a execução do homicídio. Em áudios e mensagens arroladas no processo, Alison também foi o responsável pelo fornecimento da arma de fogo e da motocicleta utilizadas no crime. Já Mauro teria dado suporte para a fuga após o crime.

O Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães produziu a acusação, apresentou as provas e pugnou pela condenação dos réus Alison Roberto Carvalho Navier e Mauro Queiroz Cáceres.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo