Bombeiros encontram corpo de lavrador desaparecido no Lago Corumbá 4, em Luziânia

Policial
Segundo corporação, vítima foi achada a cinco metros de distância do local onde foi visto pela última vez. Ele teria tentado atravessar trecho para visitar amigo e se afogou.
O corpo do lavrador Rondineli Pereira Meireles Souza, de 39 anos, foi encontrado nesta terça-feira (8) no Lago Corumbá 4 em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros informou à TV Anhanguera que o homem foi achado após buscas, que começaram a ser feitas ainda no sábado (5), quando ele desapareceu após ir nadar no local.
Ainda conforme a corporação, o corpo foi encontrado cerca de cinco metros do local onde foi visto pela última vez. A suspeita é de que o homem tentava atravessar um trecho do Lago para visitar um conhecido, que morava na outra margem, mas não resistiu à travessia e se afogou.
Segundo apurou a TV Anhanguera, o corpo do lavrador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, também no Entorno do Distrito Federal. O G1 entrou em contato com a instituição, por telefone, que disse não saber informar se o corpo já havia sido liberado ou não até as 21h30 desta terça-feira.
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