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Tráfico internacional

Coca "padrão Europa" seguia de Corumbá para SP

PRF apreendeu 324 quilos da droga nesta manhã; o carregamento tinha como destino SP, de onde seria despachado para a Europa

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/08/2017 às 14:45

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje (09), 324 quilos de cocaína, na sua forma mais pura, o cloridrato. O carregamento, avaliado em R$ 15 milhões, é considerado de alto padrão e a suspeita da polícia é de que fosse despachado para a Europa através de São Paulo.

 

Conforme apurado, os policiais faziam fiscalização na rodovia BR-163, em Campo Grande, e abordaram uma carreta Scania conduzida por um homem de 51 anos de idade, de Corumbá. A carreta estava carregada com minério (borato) que seria levado até São Paulo; a droga estava na cabine do caminhão-trator.


Aos policiais, o motorista afirmou que receberia pelo tráfico da fronteira com a Bolívia, até a capital de São Paulo.  Esta é a maior apreensão de cloridrato já feita em Mato Grosso do Sul. O motorista da carreta e o entorpecente foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Capital. 

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