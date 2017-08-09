Coca "padrão Europa" seguia de Corumbá para SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje (09), 324 quilos de cocaína, na sua forma mais pura, o cloridrato. O carregamento, avaliado em R$ 15 milhões, é considerado de alto padrão e a suspeita da polícia é de que fosse despachado para a Europa através de São Paulo.

Conforme apurado, os policiais faziam fiscalização na rodovia BR-163, em Campo Grande, e abordaram uma carreta Scania conduzida por um homem de 51 anos de idade, de Corumbá. A carreta estava carregada com minério (borato) que seria levado até São Paulo; a droga estava na cabine do caminhão-trator.



Aos policiais, o motorista afirmou que receberia pelo tráfico da fronteira com a Bolívia, até a capital de São Paulo. Esta é a maior apreensão de cloridrato já feita em Mato Grosso do Sul. O motorista da carreta e o entorpecente foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Capital.