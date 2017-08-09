Juiz marca audiências sobre morte de rapaz após agressão em lava jato na Capital

A Justiça fará em setembro e outubro as audiências sobre a morte de Wesner Moreira da Silva, agredido no dia 3 de fevereiro em um lavo jato no bairro Morumbi, em Campo Grande.

No dia 5 de setembro, a partir das 14h30, o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, ouve as testemunhas de acusação. No dia 2 de outubro, às 14h, ocorre a audiência para ouvir as testemunhas de defesa e o interrogatório dos acusados.

Thiago Giovani Demarco Sena, 20 anos, e Willian Henrique Larrea, 31, são acusados pela morte de Wesner, então com 17 anos. Na ocasião, a dupla introduziu uma mangueira de alta pressão no ânus de Wesner, provocando graves lesões internas na vítima. Ambos alegaram que era “uma brincadeira”. O adolescente chegou a ficar 11 dias internado na Santa Casa. Os acusados respondem ao processo em liberdade.

Eles foram denunciados pelo MPE (Ministério Público Estadual) por homicídio doloso. Já a defesa alega que a denúncia está “divorciada do depoimento da vítima e da declaração da única testemunha ocular do caso”.

