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Juiz marca audiências sobre morte de rapaz após agressão em lava jato na Capital

Na ocasião, dupla de agressores introduziu uma mangueira de alta pressão no ânus de Wesner Moreira da Silva, provocando graves lesões internas na vítima

Flavio Brito

Publicado em 09/08/2017 às 08:55

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A Justiça fará em setembro e outubro as audiências sobre a morte de Wesner Moreira da Silva, agredido no dia 3 de fevereiro em um lavo jato no bairro Morumbi, em Campo Grande.

No dia 5 de setembro, a partir das 14h30, o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, ouve as testemunhas de acusação. No dia 2 de outubro, às 14h, ocorre a audiência para ouvir as testemunhas de defesa e o interrogatório dos acusados.

Thiago Giovani Demarco Sena, 20 anos, e Willian Henrique Larrea, 31, são acusados pela morte de Wesner, então com 17 anos. Na ocasião, a dupla introduziu uma mangueira de alta pressão no ânus de Wesner, provocando graves lesões internas na vítima. Ambos alegaram que era “uma brincadeira”. O adolescente chegou a ficar 11 dias internado na Santa Casa. Os acusados respondem ao processo em liberdade.

Eles foram denunciados pelo MPE (Ministério Público Estadual) por homicídio doloso. Já a defesa alega que a denúncia está “divorciada do depoimento da vítima e da declaração da única testemunha ocular do caso”.
 

 

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