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Tragédia

Morador em Anastácio morreu carbonizado com o pai em acidente na BR-262

Familiares compareceram à delegacia para identificá-los; o velório deve acontecer em Campo Grande

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/08/2017 às 16:39

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Crédito do vídeo: Da Redação

A Polícia Civil divulgou oficialmente o nome das duas pessoas que morreram carbonizadas em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti. As vítimas são André Luiz Loureiro Ribas, 29 anos, e o pai Erasmo Flávio Siqueira Ribas, 49 anos. Os dois são naturais de Jardim, mas André, casado, residia em Anastácio. Familiares compareceram à delegacia para identificá-los. O velório deve acontecer em Campo Grande.


Conforme noticiado, os corpos foram encontrados carbonizados na BR, a cerca de 500 metros do trevo que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti. Em razão das chamas, os documentos haviam sido destruídos, o que dificultou identificação imediata. A polícia trabalha com a hipótese de que o carro deles, modelo Fiat Uno, tenha batido de frente com outro carro ou então na traseira de um veículo pesado. O outro condutor fugiu do local e vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção) e por ter fugido.

 

 

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