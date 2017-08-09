Morador em Anastácio morreu carbonizado com o pai em acidente na BR-262

A Polícia Civil divulgou oficialmente o nome das duas pessoas que morreram carbonizadas em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti. As vítimas são André Luiz Loureiro Ribas, 29 anos, e o pai Erasmo Flávio Siqueira Ribas, 49 anos. Os dois são naturais de Jardim, mas André, casado, residia em Anastácio. Familiares compareceram à delegacia para identificá-los. O velório deve acontecer em Campo Grande.



Conforme noticiado, os corpos foram encontrados carbonizados na BR, a cerca de 500 metros do trevo que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti. Em razão das chamas, os documentos haviam sido destruídos, o que dificultou identificação imediata. A polícia trabalha com a hipótese de que o carro deles, modelo Fiat Uno, tenha batido de frente com outro carro ou então na traseira de um veículo pesado. O outro condutor fugiu do local e vai responder por homicídio culposo (quando não há intenção) e por ter fugido.