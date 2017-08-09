Moto furtada em Aquidauana é encontrada no distrito de Boqueirão

Policial
Uma moto que foi furtada em Aquidauana na segunda-feira (7) foi encontrada ontem (8) na saída de Jardim (MS). A equipe policial seguia para o distrito de Boqueirão quando notaram a presença de um homem de 37 anos à beira da rodovia com a motocicleta Honda XLR 125 de cor vermelha. O rapaz não tinha os documentos da moto. A ocorrência de furto foi confirmada por meio do número do chassi.
Ao ser questionado pela ela polícia, ele disse que pegou a moto de um homem desconhecido em Aquidauana e que estaria usando o veículo apenas para dar umas voltas em Jardim. A moto estava sem placas, por isso chamou a atenção da polícia.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS