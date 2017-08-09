Moto furtada em Aquidauana é encontrada no distrito de Boqueirão

Uma moto que foi furtada em Aquidauana na segunda-feira (7) foi encontrada ontem (8) na saída de Jardim (MS). A equipe policial seguia para o distrito de Boqueirão quando notaram a presença de um homem de 37 anos à beira da rodovia com a motocicleta Honda XLR 125 de cor vermelha. O rapaz não tinha os documentos da moto. A ocorrência de furto foi confirmada por meio do número do chassi.

Ao ser questionado pela ela polícia, ele disse que pegou a moto de um homem desconhecido em Aquidauana e que estaria usando o veículo apenas para dar umas voltas em Jardim. A moto estava sem placas, por isso chamou a atenção da polícia.