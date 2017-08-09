Polícia prende grupo que sequestrou e matou homem a pedradas em MS

A Polícia Civil de Paranaíba, em uma ação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG) e a Polícia Militar de Aparecida do Taboado, prendeu em flagrante Henrique Lopes de Lima, 19, Geovane Henrique Ferreira de Almeida, 18, Ueder Ferreira Barbosa, 19, e James Henrique Cícero de Oliveira, 40, pelos crimes de homicídio e sequestro. A vítima foi torturada e morta a pedradas por causa de dívida e rixa. O corpo foi encontrado amarrado em uma árvore no domingo passado.



O Caso



No sábado, por volta das 19 horas, a Policia Civil tomou conhecimento de um sequestro que havia ocorrido na cidade, mais precisamente no Bairro de Lourdes, onde quatro pessoas encapuzadas teriam pego Hedy Flabbyo Alcade, 36, colocando-o dentro de um veículo Palio de cor branca, e desaparecido.

Uma pessoa que estava próxima ao local conseguiu anotar a placa do veículo e passar para Polícia.

Agentes efetuaram diligências durante a madrugada do dia (06) com o objetivo de localizar Heddy ou informações sobre o seu paradeiro. Os investigadores conseguiram localizar Henrique, um dos autores que após ser questionado sobre suas atividades das últimas horas, não conseguiu explicar e acabou por revelar sua participação no sequestro.



Em seguida os investigadores do SIG identificaram o segundo autor e chegaram até Geovane. Ele e Henrique acabaram por confessar a participação no sequestro e homicídio. Os dois foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia. Por volta das 11 horas de domingo, o corpo de Eddy foi localizado em uma mata nas proximidades da cidade, ele havia sido morto com requintes de crueldade pelos quatro autores, estava amarrado, pendurado em uma árvore e foi morto a pauladas, pedradas e chutes.



O Policiais intensificaram as diligências identificando e passando a fazer buscas aos outros dois autores, Ueder e James. Os investigadores descobriram que eles poderiam ter fugido para a cidade vizinha de Aparecida do Taboado. Em uma força-tarefa, as autoridades conseguiram localizar e prender todos.

Segundo relatado pelos autores, o crime teria ocorrido por conta de uma dívida que Eddy tinha com James, e que este teria chamado Ueder que é seu enteado e que também já possuiu uma “rixa” com a vítima para ajudá-lo. Os quatro autores foram presos em flagrante e ficarão a disposição da Justiça.