Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:02

Buscar

Últimas notícias
X

Crueldade

Polícia prende grupo que sequestrou e matou homem a pedradas em MS

Vítima teve o corpo amarrado em uma árvore

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/08/2017 às 16:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil de Paranaíba, em uma ação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG) e a Polícia Militar de Aparecida do Taboado,  prendeu  em flagrante Henrique Lopes de  Lima, 19, Geovane Henrique Ferreira de Almeida, 18,  Ueder Ferreira Barbosa, 19,  e James Henrique Cícero de Oliveira, 40, pelos crimes de homicídio e sequestro. A vítima foi torturada e morta a pedradas por causa de dívida e rixa. O corpo foi encontrado amarrado em uma árvore no domingo passado.


O Caso


No sábado, por volta das 19 horas, a Policia Civil tomou conhecimento de um sequestro que havia ocorrido na cidade, mais precisamente no Bairro de Lourdes, onde quatro pessoas encapuzadas teriam pego Hedy Flabbyo Alcade, 36,  colocando-o dentro de um veículo Palio de cor branca, e desaparecido. 
Uma pessoa que estava próxima ao local conseguiu anotar a placa do veículo e passar para Polícia.

Agentes efetuaram diligências durante a madrugada do dia (06) com o objetivo de localizar Heddy ou informações sobre o seu paradeiro. Os investigadores conseguiram localizar Henrique, um dos autores que após ser questionado sobre suas atividades das últimas horas, não conseguiu explicar e acabou por revelar sua participação no sequestro.


Em seguida os investigadores do SIG identificaram o segundo autor e chegaram até Geovane. Ele e Henrique acabaram por confessar a participação no sequestro e homicídio. Os dois foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia. Por volta das 11 horas de domingo, o corpo de Eddy foi localizado em uma mata nas proximidades da cidade, ele havia sido morto com requintes de crueldade pelos quatro autores, estava amarrado, pendurado em uma árvore e foi morto a pauladas, pedradas e chutes.


O Policiais intensificaram as diligências identificando e passando a fazer buscas aos outros dois autores, Ueder e James. Os investigadores descobriram que eles poderiam ter fugido para a cidade vizinha de Aparecida do Taboado. Em uma força-tarefa, as autoridades conseguiram localizar e prender todos.
Segundo relatado pelos autores, o crime teria ocorrido por conta de uma dívida que Eddy tinha com James, e que este teria chamado Ueder que é seu enteado e que também já possuiu uma “rixa” com a vítima para ajudá-lo. Os quatro autores foram presos em flagrante e ficarão a disposição da Justiça.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo