Polícia resgata 12 galos mutilados em rinha no interior do MS e prende 3 pessoas

A Polícia Militar Ambiental resgatou 12 galos após denúncia da existência de uma rinha na periferia do município de São Gabriel do Oeste. Os animais eram colocados em uma arena para brigar, no cômodo aos fundos de uma residência. Três homens acabaram presos e multados. Os fatos ocorreram na madrugada de ontem.



Segundo a PMA, alguns eram mantidos confinados em gaiolas de madeira apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada. Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e em várias outras partes do corpo, alguns com sangramentos, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas.



No local, ainda foi encontrada uma arena que era utilizada para colocar os animais em briga. Também foram encontrados seis batoques, três biqueiras de couro, quatro esporas de plástico, três seringas e um frasco de produto veterinário utilizado para a medicação de animais. Os animais, caixas e os petrechos artificiais para briga e medicamentos foram apreendidos.



Dois infratores, de 38 e 39 anos, proprietários de cinco galos cada um, foram autuados administrativamente e multados na madrugada de ontem (8) em R$ 2.500 cada e, o outro, de 24 anos, que possuía dois galos foi multado em R$ 1 mil. Os três foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com os animais e materiais apreendidos, e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais. Se condenados, poderão pegar pena de três meses a uma no de detenção.