Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:02

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Polícia resgata 12 galos mutilados em rinha no interior do MS e prende 3 pessoas

Responsáveis foram presos por maus-tratos e multados por crime ambiental

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/08/2017 às 15:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar Ambiental resgatou 12 galos após denúncia da existência de uma rinha na periferia do município de São Gabriel do Oeste. Os animais eram colocados em uma arena para brigar, no cômodo aos fundos de uma residência. Três homens acabaram presos e multados. Os fatos ocorreram na madrugada de ontem.


Segundo a PMA, alguns eram mantidos confinados em gaiolas de madeira apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada. Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e em várias outras partes do corpo, alguns com sangramentos, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. 


No local, ainda foi encontrada uma arena que era utilizada para colocar os animais em briga.  Também foram encontrados seis batoques, três biqueiras de couro, quatro esporas de plástico, três seringas e um frasco de produto veterinário utilizado para a medicação de animais. Os animais, caixas e os petrechos artificiais para briga e medicamentos foram apreendidos.


Dois infratores, de 38 e 39 anos, proprietários de cinco galos cada um, foram autuados administrativamente e multados na madrugada de ontem (8) em R$ 2.500 cada e, o outro, de 24 anos, que possuía dois galos foi multado em R$ 1 mil. Os três foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com os animais e materiais apreendidos, e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais. Se condenados, poderão pegar pena de três meses a uma no de detenção.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo