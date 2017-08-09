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PRF apreende 3.000 pneus contrabandeados

Motorista, de 61 anos, afirmou que os pneus foram adquiridos na cidade de Amambai e seriam revendidos na cidade de Coromandel (MG)

Flavio Brito

Publicado em 09/08/2017 às 10:32

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Ontem, (8) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 3.000 unidades de pneus, na BR-163, em Caarapó (MS). Uma abordagem da PRF a uma carreta Scania/T 113, com placas de Goiás, levantou suspeita dos policiais sobre a carga, que ao abrirem o reboque baú encontraram a carga ilegal. No baú havia 3 mil pneus importados; todos usados (desgastados).

O motorista, de 61 anos, afirmou que os pneus foram adquiridos na cidade de Amambai (MS) e seriam revendidos na cidade de Coromandel (MG).

Os pneus foram importados e transportados ilegalmente para serem revendidos, alguns na forma como estão e outros após passarem por processo de “maquiagem”, segundo o motorista. A carreta com o contrabando e o motorista foram encaminhados à Policia Federal de Dourados (MS).

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