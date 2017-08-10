Incêndio após curto-circuito mata bebê carbonizado em fazenda

Tragédia
Os pais estavam na cozinha quando as chamas começaram e não conseguiram salvar o filho a tempo
A Polícia Civil investiga o caso de um bebê de nove meses que morreu carbonizado na manhã de ontem, depois de ser atingido por incêndio no quarto. A tragédia foi registrada na casa onde a vítima vivia, em uma fazenda na zona rural do município de Coxim.
A supeita da polícia é de que as chamas tenham começado após curto-circuito na tomada onde estava ligado um carregador, perto do berço. Os pais estavam na cozinha e não conseguiram resgatar o filho a tempo, porque as chamas se alastraram rapidamente.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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