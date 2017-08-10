Incêndio após curto-circuito mata bebê carbonizado em fazenda

A Polícia Civil investiga o caso de um bebê de nove meses que morreu carbonizado na manhã de ontem, depois de ser atingido por incêndio no quarto. A tragédia foi registrada na casa onde a vítima vivia, em uma fazenda na zona rural do município de Coxim.



A supeita da polícia é de que as chamas tenham começado após curto-circuito na tomada onde estava ligado um carregador, perto do berço. Os pais estavam na cozinha e não conseguiram resgatar o filho a tempo, porque as chamas se alastraram rapidamente.