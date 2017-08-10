Motorista de carro roubado escondia quase R$ 5 mil na cueca

Policial
Veículo com placas originais de Brasília (DF) foi roubado em Goiânia (GO)
Na tarde desta terça-feira (8), no km 454 da BR- 163, em Campo Grande, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo/furto.
Os policiais abordaram a caminhonete L200 com placas aparentes de São José do Norte (RS), conduzido por um homem de 38 anos.
Foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração, placas originais de Brasília (DF), com registro de roubo/furto na Capital Federal. O motorista disse que pegou o veículo em Goiânia (GO), levaria até o Paraguai, onde receberia pela receptação. Nas partes íntimas do condutor a equipe encontrou R$ 4.758,00.
O dinheiro, juntamente com o carro e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.
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