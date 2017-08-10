Mulher morre em acidente de trânsito em bairro de Dourados

Acidente foi no jardim Santo André. Mulher estava em motocicleta que bateu em um carro. Polícia investiga as causas do acidente

Uma mulher de 35 anos morreu na manhã desta quarta-feira (9), em um acidente de trânsito em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, na região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, o acidente foi no jardim Santo André, no cruzamento entre as ruas Palmeiras e Ediberto Celestino de Oliveira.

A mulher seguia de moto e bateu em um carro. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia vai investigar as causas do acidente.