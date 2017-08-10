Mulher morre em acidente de trânsito em bairro de Dourados

Acidente Fatal
Acidente foi no jardim Santo André. Mulher estava em motocicleta que bateu em um carro. Polícia investiga as causas do acidente
Uma mulher de 35 anos morreu na manhã desta quarta-feira (9), em um acidente de trânsito em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, na região sul de Mato Grosso do Sul.
De acordo com a polícia, o acidente foi no jardim Santo André, no cruzamento entre as ruas Palmeiras e Ediberto Celestino de Oliveira.
A mulher seguia de moto e bateu em um carro. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia vai investigar as causas do acidente.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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