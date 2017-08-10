Rapaz tem carteira e celular furtados de dentro do carro

Um rapaz de 24 anos teve o celular e carteiras roubados dentro do carro em Jardim, na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador de Guia Lopes da Laguna contou que foi até o município para uma “roçada”. O carro ficou estacionado próximo ao Mercado Menezes.

Além do aparelho celular, o rapaz perdeu todos os documentos pessoais que estavam dentro da carteira. Os objetos haviam sido deixados em cima do painel do veículo. O boletim de ocorrência não menciona se o carro chegou a ser arrombado e a ocorrência foi registrada apenas como furto simples.