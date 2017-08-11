Dono de chácara em Camisão registra boletim de ocorrência temendo golpe

O dono de chácara em Aquidauana, de 48 anos, registrou boletim de ocorrência depois de desconfiar que poderia ter sido vítima de um golpe. Um homem procurou a imobiliária demonstrando interesse sobre um imóvel que ele colocou à venda em um bairro da região sul de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o possível comprador da residência ofereceu 180 novilhas como pagamento. O dono da chácara aceitou o negócio e o combinado era que o gado fosse trazido para o Distrito de Camisão, onde fica a propriedade rural. Na negociação, o homem interessado na casa na Capital solicitou o pagamento do óleo diesel que seria usado no transporte dos animais.

O dono da chácara disse que pagava pelo combustível quando o comprador chegasse em Camisão com o gado. O homem chegou a indicar uma conta bancária, exigindo depósito de R$ 6 mil – valor que supostamente seria usado para a compra do óleo diesel. O dono da chácara não chegou a fazer a transação bancária, pois desconfiou se tratar de um golpe. Ele disse aos policiais que registrou boletim de ocorrência para evitar que o número de inscrição da propriedade seja usado para outros crimes.