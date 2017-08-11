Homem de 34 anos é preso em chácara por posse irregular de arma

Um homem de 34 anos foi preso na manhã nesta sexta-feira (11) em uma propriedade rural de Aquidauana, por posse irregular de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam o cumprimento de um mandado de busca e apreensão quando a munição calibre .22 foi encontrada no chão da varanda da residência.

Ainda segundo o registro policial, foi encontrada a espingarda e os cartuchos no quarto dos fundos da propriedade, em cima de um armário. A propriedade rural fica na Reta do Taboco, às margens do rio Aquidauana.