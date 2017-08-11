Homem de 34 anos é preso em chácara por posse irregular de arma

Policial
Munição de calibre .22 foi encontrada no chão da varanda da casa
Um homem de 34 anos foi preso na manhã nesta sexta-feira (11) em uma propriedade rural de Aquidauana, por posse irregular de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam o cumprimento de um mandado de busca e apreensão quando a munição calibre .22 foi encontrada no chão da varanda da residência.
Ainda segundo o registro policial, foi encontrada a espingarda e os cartuchos no quarto dos fundos da propriedade, em cima de um armário. A propriedade rural fica na Reta do Taboco, às margens do rio Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS